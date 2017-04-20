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Власти Свердловской области сняли запрет на передвижение в охраняемой зоне мототранспорта. Теперь к печально известному перевалу Дятлова туристам можно будет добраться на вездеходах, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, каждый год сдерживать турпоток в это загадочное место было все сложнее. Добраться до перевала, где при загадочных обстоятельствах погибла группа студентов, очень сложно.

Власти также отметили, что в скором времени к заказнику будет проложена комфортная дорога. Сейчас туристы туда идут по разбитой колее. Дорогу к этому месту решено облагородить, но не прибегая к рубке деревьев.

Напомним, группа из девяти туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. Студенты погибли при не выясненных до конца обстоятельствах.