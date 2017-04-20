Фото: livejournal.com
Власти Свердловской области сняли запрет на передвижение в охраняемой зоне мототранспорта. Теперь к печально известному перевалу Дятлова туристам можно будет добраться на вездеходах, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщается, каждый год сдерживать турпоток в это загадочное место было все сложнее. Добраться до перевала, где при загадочных обстоятельствах погибла группа студентов, очень сложно.
Власти также отметили, что в скором времени к заказнику будет проложена комфортная дорога. Сейчас туристы туда идут по разбитой колее. Дорогу к этому месту решено облагородить, но не прибегая к рубке деревьев.
Напомним, группа из девяти туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. Студенты погибли при не выясненных до конца обстоятельствах.
Комментарии
Мое мнение относительно трагедии группы Дятлова отметает версии о кровавом ГБ, испытаниях какого либо вооружения, причастности к смерти коренного населения и прочей, прочей мистики. Версия с лавиной мне так же кажется неправдоподобной – на фото из интернета палатка практически цела, да и углы на склоне, если судить по фото из интернета, довольно пологие, что говорит о том, что лавина крайне маловероятна, если не сказать, что и вовсе невозможна. На мой взгляд то, что там произошло, на самом деле банально просто. Туристы остановились на ночлег, изрядно выпили (вроде бы как даже повод был – день рождения Дятлова), а далее… все из жизни – повздорили, возможно не поделили одну из девчонок (двое их там вроде бы как было) ну и на этой почве развязался конфликт с тяжкими телесными. Тем более, что в группе был фронтовик, который мог под воздействием алкоголя начать быковать. Это в среде участников боевых действий случается довольно часто. Ну а следствие, обнаружив в организмах погибших алкоголь, поспешило по причинам политкорректности закрыть это дело, по сколько поход был приурочен к какому-то съезду КПСС. Думаю, что этот факт и вызвал массу мистических версий той трагедии….
Алексеичу! алкоголь в крови не обнаружили! во вторых уж очень странно находили тела от палатки расположенные весьма далеко, в палатке то вообще никого не было! а так согласен полностью, лавина версия для"уфологов", и особоодаренных!
Это тебе так сказали, что не обнаружили. Ты вот сам представь, как это дискредитировало бы КПСС, если бы выяснилось, что участники похода в ее честь передрались в пьяном угаре.
свои версии столбите))) и ставки делайте)))
У девок могла истерика начаться, в то время, когда парни дрались, а в таком состоянии действия вряд ли адекватны, вот и оказались черти где и черти в чем от палатки, возможно в сопровождении кого из парней. А конфликтующие остыв, могли пойти на поиски, точно так же черти в чем по пьяни и погибнуть от переохлаждения.
свои версии столбите))) и ставки делайте))) ------------------------------ Просто мнение, основанное на том, что все банально и просто. Не нужно ничего усложнять.
Алексеичу! я внимательно почитал заключения судмедэксперта, потом все остальные материалы, пьяной дракой там не пахнет и близко, преднамеренным убийством? да! кем вопрос открытый, хотя что там непонятного?
Серж! ну не та тема для ставок!