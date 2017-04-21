Британский режиссер Гай Ричи, который собирается снимать для студии Disney игровую версию "Аладдина", намерен позвать на роль Джинна актера Уилла Смита.

По имеющейся информации, переговоры Смита с Disney находятся на начальной стадии.

Анимационный "Аладдин" вышел в 1992 году. Джинна в той картине озвучил Робин Уильямс.

Известно, что постановщик "Большого куша" и "Карты, деньги, два ствола" снимет один из самых необычных фильмов студии Disney. "Аладдин" будет игровой версией знаменитого мультфильма, сделанной по примеру недавней невероятно успешной "Книги джунглей" Джона Фавро.

Съемки фильма начнутся уже в ближайшее время, а сама картина должна выйти летом 2017 года.



