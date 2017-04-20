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Алтайских бизнесменов вновь не оказалось в списке 200 богатейших россиян, составленном изданием Forbes.

ТОП-200 самых состоятельных граждан России Forbes опубликовал 20 апреля. Первое место в рейтинге вновь занял Леонид Михельсон с состоянием 18,4 млрд долларов.

На второй строчке разместился Алексей Мордашов с 17,5 млрд долларов, третье место у Владимира Лисина с 16,1 млрд долларов.

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Представителей алтайского бизнеса во главе с Александром Ракшиным, который трижды попадал в топы богатейших россиян по версии Forbes, в рейтинге не оказалось.

Впрочем, напомним, что занявший второе место в списке Алексей Мордашов, как сообщали ранее некоторые СМИ, назывался возможным инвестором туркластера Белокуриха-2. Так что с определенной оговоркой одного из лидеров ТОП-200 богатейших россиян все же можно связать с Алтаем.