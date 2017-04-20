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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался относительно недавней публикации Bloomberg, в которой говорилось о том, что Москва хочет интегрировать непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, этот вопрос является абсурдным. "Уже на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в Россию непризнанные республики Донбасса — ДНР и ЛНР", — заверил пресс-секретарь.

Песков заявил, что у России один план — добиться выполнения минских договоренностей. Также Россия хочет помочь Киеву найти выход из последствий, которые получились во время гражданской войны на Украине.