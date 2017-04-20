Волна опубликования доходов чиновников и депутатов дошла и до Алтайского края. Ближе к вечеру 20 апреля на сайте Алтайского Заксобрания были опубликованы доходы всех 67 депутатов АКЗС. Смотрим, сколько заработали глава парламента, его заместитель и главы комитетов.

Так, председатель АКЗС Александр Романенко задекларировал доход в 2 млн 74 тысячи рублей. Его супруга – почти 790 тысяч.

В его собственности из имущества только квартира (90,6 кв. м). Автомобилей нет, но есть два автоприцепа (8213А7, КМЗ-828431), мотолодка Gladiator 370, снегоход Bombardier. В 2016 году он официально работал в АКЗС.

В декларации супруги обозначены земельный участок (1741 кв. м), дача (75 кв. м).

Его единственный заместитель (а также председатель комитета по аграрной политике и природопользованию) Сергей Серов заработал в прошлом году 2 млн 547 тысяч рублей. Супруга Серова — 2 млн 289 тысяч рублей.

У него есть земельные участки: 1/9 доли участка площадью 1260150 кв. м и участок площадью 1680 кв. м, а также жилой дом (323 кв. м), два автомобиля: Mitsubishi Pajero и УАЗ 469, снегоход CKI-DOO SKANDIKWT LC.

У супруги задекларирована 1/4 доли в квартире (55,3 кв. м) и машина Hyundai Santa Fe.

Сергей Серов также в 2016 году имел основным местом работы Алтайское Заксобрание.

Председатель комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов заработал 2 млн 305 тысяч рублей. Его жена — 260 тысяч рублей. Напомним, что Трофимов возглавляет алтайское отделение Пенсионного фонда России. Это его основное место работы, а в АКЗС он на неосвобожденной основе (то есть без зарплаты).

У Бориса Трофимова есть земельный участок (1500 кв. м), 1/6 доли жилого дома (60 кв. м), гараж (16 квадратов). Собственных автомобилей у него нет.

Нет авто и в собственности супруги депутата. У нее есть квартира (110 кв. м) и гараж (18 кв. м).

Председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко отчиталась о доходе в 2 млн 461 тыс. рублей по итогам прошлого года, когда она, как и Романенко, и Серов, официально работала в АКЗС. Она владеет четырьмя квартирами (напомним, Татьяна Ильюченко — паралимпийская чемпионка) площадью 32, 30, 21 и 56 квадратов. На депутата зарегистрирован один автомобиль — Suzuki SX 4. У нее с супругом есть строящийся дом.

Муж заработал 366 тысяч рублей. У него есть земельный участок для ведения ЛПХ (2498 кв. м), владеет мотоциклом "Ява 350/638".

Председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев задекларировал доход в 2 млн 207 тысяч рублей. В его личной собственности есть гараж (18 кв. м). Совместно с супругой он владеет земельным участком (1375 кв. м), квартирой (60 кв. м), дачей (60 кв. м).

Его супруга заработала 231 тысячу рублей. У нее есть также гаражный бокс (18 кв. м) и погребная ячейка (2,9 кв. м).

Александр Федорович владеет автомобилем Renault Koleos. Кстати, его официальное место работы — краевой онкологический диспансер, который он возглавляет.

Председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов, который в 2016 году местом работы имел АКЗС, получил за свой труд 2 млн 839 тысяч рублей. А вот его супруга принесла в семейный бюджет в полтора раза больше — 4 млн 68 тысяч рублей.

У четы Осиповых в совместном пользовании земельный участок (7219 кв. м), два жилых дома (90 и 35 кв. м) и две квартиры (76 и 62 кв. м). У супруги также есть земельный участок (1000 кв. м), жилой дом (280 кв. м).

У Осипова автомобилей нет, только автоприцеп МЗСА 817708 и мотолодка "Крым". У его супруги есть BMW X3 xDrive20i.

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Председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев (генеральный директор ООО "Сибирская Производственно-Торговая Компания" ("СПТК") задекларировал доход в 2 млн 98 тысяч рублей. В декларации записан только гаражный бокс (17 кв. м) и автомобиль Mercedes Benz GL 500 4 МА.

Госпожа Лунева заработала 207 тысяч рублей. В собственности квартира (125 кв. м) и авто Lexus NX200t.

И, наконец, председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Устинов (генеральный директор ОАО "Алтай-Пригород"). В его декларации прописана сумма в 3 млн 316 тысяч рублей. Супруга — 1 млн рублей.

У Владимира Устинова есть авто Nissan X-Trail, квартира (100 кв. м). У жены две квартиры (47 и 70 кв. м).