Пятница, 21 Апрель, 13:28

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,42
€ 60,61
Brent
$ 51,5
10°
Обь
525см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Новый корпус барнаульского СИЗО за 133 миллиона показали журналистам

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Режимный объект рассчитан на 250 человек. Он заработал в конце 2016 года.

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Новый корпус следственного изолятора, рассчитанный на 250 человек, заработал в Барнауле в конце 2016 года. Проект удалось реализовать благодаря федеральному финансированию, а общая стоимость составила около 133 миллионов рублей. Новый режимный объект имеет 5 жилых этажей, 84 оборудованных камерных помещения, которые рассчитаны на одного, двух и четырех человек. С самым современным изолятором в Алтайском крае познакомились и журналисты Amic.ru.

Четыре квадратных метра на человека

Строительство здания, расположенного рядом с территорией бывшего Богородице-Казанского общежительного женского монастыря, построенного еще в 19 веке, началось в апреле 2015 года, и все работы удалось завершить уже к октябрю 2016 года. Потом еще несколько месяцев работы с документами, и буквально за несколько дней до Нового года руководство изолятора получило от администрации Барнаула официальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Как рассказал Amic.ru начальник ФКУ СИЗО-1, полковник внутренней службы Дмитрий Губенко, здание изолятора строилось по всем современным стандартам. В частности, на каждого человека в камере предусмотрено по 4 квадратных метра без учета санитарной зоны. При распределении подследственных учитываются их психологические особенности, а также статьи, за которые их судят.

"Корпус соответствует требованиям российского законодательства и международным стандартам. Когда в камере находятся 4 человека, не больше, можно подобрать людей, которые не будут конфликтовать между собой. И нам будет проще следить за их безопасностью. Сейчас новый корпус заполнен примерно на 70%. Прежде всего, в него расселяют женщин, а также тех, кто впервые привлекается за совершение преступлений", — уверяет Дмитрий Губенко.

Камера с телевизором и холодильником

Получается, что человек, которого осуждают за взятку, не будет находиться в камере с насильником или убийцей. Одним словом, в учреждении делают все для безопасности людей.

Каждая камера оборудована отгороженным санузлом и радиоточкой. В камерах установлены раковины с горячей и холодной водой, проведено телевидение. Корпус оборудован современными техническими средствами надзора и охраны, в здании установлены IP-видеокамеры с высоким разрешением, предусмотрена вытяжная вентиляция, на каждом этаже имеется душевая комната для подследственных. Кроме того, все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Меню из рыбы

К слову, кормят подследственных три раза в день. В меню блюда из рыбы, котлеты, сырные биточки. Меню, как шутит полковник Дмитрий Губенко, не хуже, чем в детских садах или школах.

"Новый корпус очень удобный и компактный. Например, помывочные кабинеты расположены на каждом этаже, не нужно водить подследственных в другие корпуса. А зона с прогулочными дворами находится прямо в этом же здании на шестом этаже", — добавил начальник СИЗО.

За состоянием здоровья подследственных в СИЗО следят особо внимательно. Медицинское обеспечение осуществляется филиалом медицинской части №10 МСЧ-22 ФСИН России, в котором имеется туберкулезное легочное отделение, терапевтическое отделение, стоматологический, психиатрический, хирургический, дерматовенерологический, гинекологический, рентгенологический кабинеты, а также клинико-диагностическая лаборатория. Штатные врачи каждое утро осматривают подследственных. При необходимости их направляют в муниципальные учреждения здравоохранения Барнаула.

Отметим, что в настоящее время в СИЗО-1 содержится порядка 950 человек, они размещены в 5 режимных корпусах следственного изолятора.

Справка: Следственный изолятор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение, обеспечивающее изоляцию подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.04.2017 12:01
- гость -

главное чтоб им хорошо было...содержим их на свои налоги а им гор вода телик!питание как надо!!в одну всех собрать и на перловку !больницы с кроватями где матрасы из коробок а тут пипец просто

0  0
21.04.2017 12:06
- гость -

завидуй молча

0  0
21.04.2017 12:13
- гость -

!больницы с кроватями где матрасы из коробок а тут пипец просто

лечатся депутаты за границей, а сидят, если поймают, на родине.

0  0
21.04.2017 12:19
Пузырек

Санаторий какой-то, никакой романтики. То ли дело старый корпус, где все влажно, прогнило.

0  0
21.04.2017 12:41
- гость -

12:19!и крысы не в живом уголке а прям в камере))))

0  0
21.04.2017 12:51
Гость

"которые рассчитаны на одного, двух и четырех человек.2 Вип-камеры? Когда заедут первые вип-сидельцы?

0  0
21.04.2017 12:53
- гость -

так написали уже на 70% заполнили ты че !!такие хоромы бегом займут

0  0
21.04.2017 12:54
- гость -

эххххх и партаки уже не бьют мдаааааа ни какой романтики..

0  0
21.04.2017 12:55
- гость -

Показали бы дома престарелых, садики, палаты в больницах, вот где настоящий СИЗО???????

0  0
21.04.2017 12:58
- гость -

палаты в инфекционке вот где ад

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:22
Очевидцев наезда иномарки на женщину ищет полиция в Барнауле 0
13:15
Семь пожарных тушили полыхающий автомобиль в Барнауле 0
13:09
Куда сходить на акцию "Библионочь" в Алтайском крае? 0
12:50
Читатели Amic.ru рассказали о книгах и выиграли сертификаты "Читай-города" 0
12:33
Россияне стали чаще жаловаться на платную медицину 4
12:25
IKEA представила интернет-магазины в Москве и Санкт-Петербурге 0
12:13
Пропавшего 21-летнего жителя Алтайского края ищут волонтеры 0
12:03
Иномарка встала на передние колеса в результате ДТП в Барнауле. Фото 1
12:00
Такси с безналичным расчетом заработало в Барнауле. На правах рекламы
Минимальная цена проезда с сервисом Easycabs составляет 49 рублей
11:51
Новый корпус барнаульского СИЗО за 133 миллиона показали журналистам 10
11:40
Солнце, дождь, ветер. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
11:34
Четыре автора из Европы и два из Израиля претендуют на Букеровскую премию 0
11:23
Бензин в регионах России подорожал до 50 рублей — СМИ 50
11:13
Большинство призов премии "Золотая маска" получили московские театры 0
11:01
Ребенок провалился под лед и утонул во время рыбалки в Алтайском крае 1
10:50
Вода ушла с приусадебных участков в алтайском райцентре Красногорское 0
10:33
Барнаульское "Динамо" обыграло "Сахалин" в первом матче 2017 года 1
10:26
Барнаул вдоль и поперек: контрасты улицы Пушкина. Фоторепортаж 0
10:14
Главе Ростуризма понравилась идея налогового вычета для туристов 2
10:06
СМИ: ФРГ получает информацию об Украине, пользуясь недугом жены Турчинова 2
10:00
Первый тур "Футбольной битвы" прошел 15 апреля в СК "Темп" 0
09:51
Команда "АлтайБаскет" проиграла финальную серию за золото Суперлиги-3 3
09:36
СКР заинтересовался видео, где мать дает младенцу секс-игрушку вместо соски 5
09:30
Как перенести бизнес в облако, расскажут на бесплатном семинаре 25 апреля 2
09:27
Законопроект о перезахоронении Ленина разработали в Госдуме 49
09:16
До потопа 15 сантиметров: уровень Оби в Барнауле продолжает подниматься 0
09:12
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией 11
08:51
ИГ взяло на себя ответственность за перестрелку на Елисейских полях 6
08:35
СКР завел дело из-за необеспечения ветерана ВОВ достойным жильем на Алтае 10
08:17
Почти 30 пожарных тушили трехквартирный жилой дом в Барнауле 3
08:00
Кафе быстрого питания GOOD STREET FOOD запустило новую акцию 4
07:46
Самый богатый депутат АКЗС заработал в пять раз больше Путина 31
07:24
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 22 и 23 апреля? 1
07:03
Может ли полиция прогнать уличного музыканта и запретить ему выступать? 11
06:32
Тимур Каргинов и Константин Обухов: "Стендап — это личный опыт" 0
06:01
Не всем по зубам: сколько стоят услуги стоматолога в Барнауле? 8
05:12
Когда в России уравняют МРОТ и прожиточный минимум? 5
04:08
Солнце и тепло под +20 градусов обещают в Алтайском крае 21 апреля 0
03:18
Двухуровневую квартиру с камином продают в Барнауле за 9 млн рублей. Фото 9
02:05
Астрофизики открыли экзопланету, пригодную для жизни 0
01:03
Уиллу Смиту предложили стать Джинном в фильме "Аладдин" 1
00:07
Отговорок больше нет: назван способ, как заставить себя заниматься спортом 10
23:09
Адвокат режиссера Учителя пожаловался в Госдуму на депутата Поклонскую 3
22:07
Житель Тюмени угнал автомобиль, чтобы съездить на похороны кота в Тобольск 0
21:06
Власти Свердловской области разрешили туристам ездить на перевал Дятлова 21
20:05
Песков опроверг информацию о преследованиях геев в Чечне 1
19:48
17-летний гонщик на "Формуле-4" лишился обеих ног 0
19:27
Песков ответил на вопрос о возможной интеграции в Россию ДНР и ЛНР 0
19:08
Коротко о главном: доходы депутатов, "Сказка" в "Родине" и список Forbes
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 апреля
18:46
Мотоцикл перевернулся в центре Барнаула, пострадали два человека 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.