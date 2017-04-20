Фото: barnaul.org

Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин заверил, что будет лично контролировать ход реализации городских проектов.

Об этом глава администрации заявил в ходе выездного совещания, посвященного выполнению приоритетного проекта "Комфортная городская среда". Мероприятие стартовало во дворе домов №№21 и 23 на улице Молодежной, жители которых не упустили возможность включить эту территорию в план благоустройства.

Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, Сергей Дугин пообщался с активом домов, с руководителем управляющей компании, а также оценил предстоящий объем работ. Затем он продолжил совещание в администрации Железнодорожного района.

Говоря о практике взаимодействия с барнаульцами, Дугин отметил: "Решил провести в каждом районе открытые отраслевые совещания, посвященные реализации знаковых городских проектов, определяющих приоритеты развития города. Цикл совещаний начался сегодня с обсуждения с жителями проекта "Комфортная городская среда". Ход реализации городских проектов контролировать буду лично".

Напомним, что ранее городские власти неоднократно призывали жителей краевой столицы активнее участвовать в формировании карты благоустройства дворов. На ремонт дворовых территорий, напомним, в этом году Барнаулу выделено более 236 миллионов рублей.