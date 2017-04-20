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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, которую ранее опубликовала "Новая газета", о преследованиях людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, подтверждения этой информации нет. Но между тем правоохранительные органы ведут проверку по данным сообщениям.

"Нам не известно пока о том, чтобы эти данные в какой-то степени подтверждались", — отметил представитель Кремля.

Ранее эту информацию также опроверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров.

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"Господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали фамилию одного человека", — отметил Кадыров.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в "Новой газете" вышел материал о том, что в Чечне массово убивают и задерживают геев.