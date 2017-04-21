Эффективный способ заставить себя встать на путь ЗОЖ назвали специалисты из Массачусетского технологического института. Они проанализировали поведение более миллиона добровольцев. Ученые выяснили, что полезную спортивную привычку человеку может привить компания друзей.

Такие выводы эксперты сделали после анализа спортивных результатов более 1,1 миллиона бегунов. В среднем каждый из них за пять лет пробежал более 350 километров. Выяснилось, что показатель был выше у тех спортсменов, которые совершали пробежки в большой компании. Напротив, те, кто бегал в одиночку, показали не такой высокий результат. Вот только компания единомышленников больше стимулирует мужчин, чем женщин. Дамы чаще бросали занятия спортом. Не помогла даже поддержка друзей.