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Директор ФСБ Александр Бортников заявил в четверг, 20 апреля, что удалось установить личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.

На вопрос журналистов Бортников ответил определенно, что этот человек "установлен". Как сообщается, сейчас по делу об организации взрыва в метро Петербурга задержаны около десяти человек.

На этой неделе был арестован выходец из Киргизии Аброр Азимов. Правоохранители полагают, что он сам готовил смертника.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В результате взрыва погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

Следствие полагает, что бомбу привел в действие 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.