Фото: reeana.ru

34-летний житель Нефтеюганска угнал автомобиль ВАЗ-2115 в Тюмени, чтобы съездить в другой город на похороны кота, пишет "Газета.ру".

Как сообщается, машина была угнана около аптеки. Хозяин ВАЗа ненадолго оставил ее открытой с ключом в замке зажигания. Этим и воспользовался пьяный угонщик. Он сел в автомобиль и отправился в Тобольск, который находится в 240 км.

На следующий день угнанный автомобиль попал в поле зрения камер фотовидеонаблюдения. Позже сотрудник ДПС задержал машину. Задержанный пояснил, что ему нужно успеть на похороны кота в Тобольск.

Оказалось, что прав у задержанного нет. Ранее он задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения в 2011 году и в апреле 2017 года.