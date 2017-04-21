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Двухуровневую квартиру с камином продают в Барнауле за 9 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 230 квадратных метров находится в многоквартирном доме на улице Партизанской

Фото: avito.ru

Пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью 230 квадратных метров продают в центре Барнаула за девять миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

"Квартира в двух уровнях. Дизайнерский ремонт, действующий камин, отличное месторасположение. Квартира на мансардных этажах. Открывается великолепный вид на Обь и Нагорный парк", — отмечается в объявлении.

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В доме, который находится на закрытой  территории на улице Партизанской, имеется охрана.

Рассматривается возможность торга.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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