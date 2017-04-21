Фото: avito.ru

Пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью 230 квадратных метров продают в центре Барнаула за девять миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

"Квартира в двух уровнях. Дизайнерский ремонт, действующий камин, отличное месторасположение. Квартира на мансардных этажах. Открывается великолепный вид на Обь и Нагорный парк", — отмечается в объявлении.

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В доме, который находится на закрытой территории на улице Партизанской, имеется охрана.

Рассматривается возможность торга.