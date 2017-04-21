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ИГ взяло на себя ответственность за перестрелку на Елисейских полях

, ИА "Амител"
Стрельба произошла вечером в четверг. Один полицейский убит, двое травмированы

Фото: pixabay.com

Один сотрудник французской полиции погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей в центре Парижа. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ) уже  взяла на себя ответственность за это происшествие . Названо имя стрелявшего — это выходец из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики. Он был ликвидирован во время нападения.

Президент Франции Франсуа Олланд по итогам экстренного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

21.04.2017 09:22
гость

Вот что делает ИГ, надо с ними бороться. А КНДР ядерное оружие делает. И Иран делает. Ядерный заряд может и к ИГ попасть. Или еще к каким-нибудь террористам

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21.04.2017 09:23
гость

Надеюсь ядерный заряд в сумке провести невозможно

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