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Один сотрудник французской полиции погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей в центре Парижа. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ) уже взяла на себя ответственность за это происшествие . Названо имя стрелявшего — это выходец из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики. Он был ликвидирован во время нападения.

Президент Франции Франсуа Олланд по итогам экстренного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте.