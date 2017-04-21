Фото: opasnost-novbug.ucoz.ru
Верховный суд России признал международную секту "Свидетели Иеговы" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией. Решением суда эта секта ликвидирована, а ее деятельность запрещена во всех регионах России, пишет Regnum.ru.
В России сейчас 395 отделений "Свидетелей Иеговы". Суд постановил немедленно прекратить их деятельность.
Все имущество этой секты отбирается в пользу государства.
Пока решение суда еще не вступило в законную силу. Между тем представители секты заявили, что намерены его обжаловать.
Комментарии
По крайней мере у нас, в Барнауле, от них больше толку чем от РПЦ. Березовую рощу на Солнечной поляне убирают ежегодно.
почему раньше их не запретили?
раньше не убирали поляну