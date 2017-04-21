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Верховный суд России признал международную секту "Свидетели Иеговы" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией. Решением суда эта секта ликвидирована, а ее деятельность запрещена во всех регионах России, пишет Regnum.ru.

В России сейчас 395 отделений "Свидетелей Иеговы". Суд постановил немедленно прекратить их деятельность.

Все имущество этой секты отбирается в пользу государства.

Пока решение суда еще не вступило в законную силу. Между тем представители секты заявили, что намерены его обжаловать.