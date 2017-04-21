Доследственная проверка начата после публикации в сети видео, на котором молодая мать дает ребенку секс-игрушку вместо пустышки. Об этом пишет "Лента.ру".

В Следственном комитете пояснили, что они уже установили личность женщины. С ней работают следователи. "Проверка проводится по факту применения недозволенных методов воспитания ребенка", — комментируют в СКР.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Видео в сети появилось в четверг, 20 апреля. Молодая мать разместила фото и видео, на которых она демонстрировала фаллоимитатор с надетым на него презервативом в непосредственной близости от лица ребенка.