Фото: Geometria.ru

Барнаульская команда "АлтайБаскет" стала серебряным призером третьего дивизиона мужской Суперлиги. В решающем, пятом матче финальной серии, который прошел 20 апреля, команда Михаила Терехова уступила в Екатеринбурге "Уралмашу" – 47-51.

Пятая игра долгое время шла очень ровно, но в конце четвертой четверти барнаульцы сумели выйти вперед. Однако опытная команда "Уралмаш" сумела выровнять игру, а в решающий момент за 34 секунды до конца трехочковый бросок Павла Трушникова при счете 44-44 сумел обеспечить хозяевам комфортную концовку.

Таким образом, наша команда занимает второе место в чемпионате и сохраняет прописку в третьем дивизионе Суперлиги.