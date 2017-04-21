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Власти Германии узнают о внутриполитической ситуации на Украине от секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские "Вести".
Дело в том, что жена Турчинова находится на длительном лечении в ФРГ. Информацию собирают сотрудники ведомства федерального канцлера. Они узнают о социально-политической ситуации в стране, также их интересуют вопросы обороны и экономическая статистика.
Супруга Александра Турчинова лечится в Германии от рака.
Комментарии
Я получаю информацию позвонив по скайпу в Киев. По часу разговариваем никто не блокирует. И в Крым также звоним
Ну вот спалил скайп, сейчас Порошенко его заблокирует его.