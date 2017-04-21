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Новости

СМИ: ФРГ получает информацию об Украине, пользуясь недугом жены Турчинова

, ИА "Амител"
Сейчас супруга Александра Турчинова находится на длительном лечении в Германии

Фото: capital.ua

Власти Германии узнают о внутриполитической ситуации на Украине от секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова, пишет РИА Новости со ссылкой  на украинские "Вести".

Дело в том, что жена Турчинова находится на длительном лечении в ФРГ. Информацию собирают сотрудники ведомства федерального канцлера. Они узнают о социально-политической ситуации в стране, также  их интересуют вопросы обороны и экономическая статистика.

Супруга Александра Турчинова лечится в Германии от рака.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

21.04.2017 10:21
гость

Я получаю информацию позвонив по скайпу в Киев. По часу разговариваем никто не блокирует. И в Крым также звоним

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21.04.2017 10:28
- гость -

Ну вот спалил скайп, сейчас Порошенко его заблокирует его.

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