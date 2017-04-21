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Власти Германии узнают о внутриполитической ситуации на Украине от секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские "Вести".

Дело в том, что жена Турчинова находится на длительном лечении в ФРГ. Информацию собирают сотрудники ведомства федерального канцлера. Они узнают о социально-политической ситуации в стране, также их интересуют вопросы обороны и экономическая статистика.

Супруга Александра Турчинова лечится в Германии от рака.