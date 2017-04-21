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Вопрос о перезахоронении вождя революции Владимира Ленина вновь возник на повестке дня — группа депутатов Госдумы внесла проект закона с предложением правового механизма для захоронения останков советского лидера, передает "Интерфакс".

"Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле...Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии ", — сообщил депутат от ЛДПР Владимир Сысоев.

Инициативу уже прокомментировал руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, который назвал провокацией идею о перезахоронении Ильича в год 100-летия Октябрьской революции.

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Между тем, как передает РИА Новости, три депутата-единоросса, выступившие авторами законопроекта о перезахоронении тела Ленина, разрабатывая проект закона, не советовались с правящей партией.