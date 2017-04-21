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Вопрос о перезахоронении вождя революции Владимира Ленина вновь возник на повестке дня — группа депутатов Госдумы внесла проект закона с предложением правового механизма для захоронения останков советского лидера, передает "Интерфакс".
"Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле...Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии ", — сообщил депутат от ЛДПР Владимир Сысоев.
Инициативу уже прокомментировал руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, который назвал провокацией идею о перезахоронении Ильича в год 100-летия Октябрьской революции.
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Между тем, как передает РИА Новости, три депутата-единоросса, выступившие авторами законопроекта о перезахоронении тела Ленина, разрабатывая проект закона, не советовались с правящей партией.
Комментарии
канешн !место новому вожду готовить нужно ВВП!
Блин, нашей думе заняться больше нечем?! В стране бардак начинается, а они все играются. То типа здоровьем озадачились, вводя ограничения на табак и алкоголь, тем самым поддерживая преступность, подрывая здоровье из-за конфиската. То классы им квадратные не нравятся, то школ и больниц слишком много. Теперь вот труп таскать с места на место будут. Целый, блин, процесс разрабатывают. Скока проект стоит? А сам процесс? Он вам мешает сильно? Лежит себе спокойно, никого не трогает, туристов привлекает. Туристы денежки в страну везут. Дети историю не забывают. Одни плюсы.
Прагматики -Всё в стране уже хорошо, осталось решить мелкие неудобства! Реалисты - Вот уберем Мавзолей, и тогда всё в стране наладиться!
А народ, как всегда консервативен - Ну займитесь уже чем то полезным для нас!
Ленина захоронить, Мавзолей снести, Парад Победы 1945 года, где бросали фашисткие знамена к подножию Мавзолея считать недействительным - так что-ли
21.04.2017 09:45 - гость -
нет, правильно так: Бланка - на помойку, Зиккурат - снести, а Парад Победы как проводили, так пускай и проводят ежегодно.
Как бы, они уже подписи свои отозвали. Нет?
Говорят в Мавзолей до сих пор очереди?
Вот про вора димона все и забыли...
а кто такой Ленин?
Да в мавзолей очереди, но в последнее время его частенько фанерой скрывают, в том числе когда эти празднуют Победу развалясь на стульях. Но ведь никто из них как Ельцин не выбросил билет члена КПСС с Лениным на обложке, это ему они всем обязаны - за это и ненавидят...
21.04.2017 10:12 - гость - а кто такой Ленин?
Последний президент Украины. Убит в 2014 в результате госпереворота. Похоронен в Москве, на Красной площади.
Голосую всегда за коммунистов, но считаю, что Ленина надо предать земле, а Мавзолей обязательно разрушить. Может, действительно, не в год 100-летия Революции, но надо. Зиккурат ВИЛа носит явный оккультный смысл, и смысл его не положительный. Кстати, на время войны эту конструкцию "выключали" -- выносили Ленина из Мавзолея, а может, и ещё какие мероприятия, скрытые от общественности.
Что поделаешь. Страной правят-Бездари. В думе сидят-Идиоты. А мухоморы тем временем грабят и разваливают нашу страну. Весело живем!!!
А ещё когда со стороны его фигурного угла идёт многотысячная процессия с портретами мёртвых -- вообще атас. Значит, кто-то ещё понимает его значение и умеет им пользоваться. Поэтому разрушив ту страну и общество, Мавзолей и Ленина пока не трогают, и не будут трогать, насколько это возможно.