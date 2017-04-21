Фото: "Рива-спорт"

Барнаульское "Динамо" в четверг, 20 апреля, выиграло в первом матче 2017 года после возобновления чемпионата среди команд ПФЛ в зоне "Восток". Соперником бело-голубых стала команда "Сахалин", идущая на втором месте.

В первом тайме обе команды продемонстрировали крайне неубедительную игру, поэтому болельщики так и не увидели забитых мячей. Однако в начале второй 45-минутки в одной из контратак Владимир Завьялов сумел перебросить мяч через голкипера гостей Сергея Бородина. После забитого мяча наш нападающий с семью голами вышел в лидеры бомбардиров зоны "Восток".

В оставшееся время обе команды неоднократно угрожали воротам друг друга, но отличиться так и не смогли. Таким образом, бело-голубые, набрав три очка, вышли на второе место в чемпионате и обошли "Сахалин".

Свой следующий матч наша команда проведет 23 апреля дома против "Смены" из Комсомольска-на-Амуре.