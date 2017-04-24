Международный образовательный центр (BSC) объявляет о начале набора студентов на летние курсы английского и чешского языков. Все преподаватели английского — носители языка.
"Знакомство с Чехией и чешским языком" — летний курс чешского языка, который будет интересен в первую очередь тем, кто всерьез рассматривает возможность получения высшего образования в Чехии в будущем.
Интенсивность языковых занятий:
- Летний курс английского языка — 40 академических часов английского языка
- Летний курс чешского языка — 36 академических часов чешского языка и 8 часов английского
Сроки поездки 28.07.2017—11.08.2017 (две недели)
Возраст участников – от 11 до 25 лет.
Распределение по группам: по возрасту и по уровню знания языка.
Основные цели курса:
- знакомство с английским или чешским языком;
- знакомство с Чехией, ее культурой, историей и современной жизнью;
- предоставление информации о возможностях получения высшего, среднего и среднего специального образования в Чехии, знакомство с пражскими университетами, колледжами и гимназиями;
- активный и интересный отдых, получение заряда бодрости на будущий учебный год.
Кроме языковой подготовки участникам предлагается дополнительный выбор направления летней школы:
- "Школа лидера" включает тренинговые упражнения в рамках тимбилдингов, мастер-классы, игры экономического, гуманитарного и правового направления.
- "Спорт" – игры на местности, спортивные секции и соревнования, выездные праздники на спортивные базы.
- "Общее направление" — культура здорового образа жизни и спортивные мероприятия.
Культурная программа:
- Квесты по городу. Прояви смекалку и находчивость!
- Посещение кинотеатра. Смотри фильмы на иностранных языках!
- Спортивные мероприятия — футбол, плавание, скалолазание. Привыкай к спорту со школы!
- Посещение пражского зоопарка. Посети один из самых крупных в Европе зоопарков!
- Посещение самого большого аквапарка в средней Европе c тобоганом Crazy Tube, дикой рекой и другими захватывающими аттракционами.
Экскурсии по Праге:
- Пражский град;
- Собор Святого Вита;
- Золотая улочка;
- Мала Страна;
- Карлов мост;
- Староместская и Вацлавская площадь
- Вышеград и другие
Поездки, которые входят программу курса:
- Посещение знаменитого курорта Карловы Вары
- Поездка в Австрию или Германию
- Поездка в Млада Болеслав (Шкода авто)
- Поездка в королевский город Кутна гора
Дополнительно по предварительной договоренности возможно посетить: Париж, Сказочную Баварию, Берлин, Нюрнберг, Будапешт, а также взять экскурсионную программу по вузам Праги и Чехии.
Курирование участников курса:
Минимальное количество кураторов — два человека, сопровождение группы идет с момента заключения договора в Барнауле и вылета в Прагу до момента передачи родителям участников. В Праге присоединяется куратор центра обучения, который помогает решить все организационные вопросы и комфортно проводить время. Кураторы будут сопровождать студентов на всех мероприятиях, включая время обучения. Родители студентов смогут всегда получить информацию об успехах своего ребенка, задать любые вопросы, а также высказать пожелания кураторам. Кроме того, Прага сама по себе является одним из самых безопасных городов Европы.
Участникам летнего курса предлагается проживание в 2, 3-х местных комнатах со всеми удобствами в номере.e-mail: info@i-bsc.ru
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