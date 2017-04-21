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Преимущественно московские театры получили премии конкурса "Золотая маска", который прошел накануне в Москве, пишет газета "Известия".

Отметим, в этом году смотр длился порядка трех месяцев. Спектакли региональных театров были показаны на московских сценах, также трансляции в кинотеатрах посмотрели около полутора миллионов зрителей по всей стране.

По словам генерального директора премии Марины Ревякиной, за 23 года это самая большая "Маска". В этом году триумфатором стал Театр имени Маяковского. Его лучшим спектаклем признали "Русский роман" Миндаугаса Карбаускиса об отношениях Льва Толстого с женой.

В этом году ввели новую номинацию — "Лучшая работа драматурга". В ней победил автор пьесы литовец Марюс Ивашкявичюс.