Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
Ситуация стабилизируется в алтайском райцентре Красногорское — к утру 21 апреля здесь не осталось подтопленных домов.
"В райцентре Красногорское подтопленных приусадебных участков и жилых домов нет. Уровень воды в реке Чапша составляет 578 сантиметров (за сутки падение на 16 сантиметров). Прогнозируется дальнейшее понижение", — отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Также грунтовые воды уходят с территории Рубцовска, где в данный момент подтоплен 131 жилой дом.
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По информации спасателей, с приусадебных участков и жилых домов откачано около 150 тысяч кубометров воды. Всего на месте подтопления задействовано 290 человек и 88 единиц техники.
Между тем напомним, что в районе Барнаула, напротив, вода прибывает — уровень Оби к утру 21 апреля достиг 525 сантиметров при критической отметке в 540 сантиметров.
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