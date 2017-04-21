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"Короткий" список претендентов на Международную Букеровскую премию в области литературы объявили в Лондоне, пишет РИА Новости.

Итак, на премию претендуют шесть человек: четыре автора из европейских стран и два из Израиля – это Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Саманта Швеблин (Аргентина), Давид Гроссман (Израиль), Амос Оз (Израиль).

Победителя объявят 14 июня

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов (до 2002 года — 21 тысячу). Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.