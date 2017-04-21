Фото: Amic.ru

Редакция ИА "Амител" совместно с сетью книжных магазинов "Читай-город" подвела итоги специального конкурса "Я читаю", приуроченного к ежегодной акции "Библионочь", которая пройдет 21 апреля по всей стране в шестой раз.

Для того чтобы выиграть призы, читатели нашего сайта должны были придумать оригинальный комментарий для фотографии, а также написать отзыв о любимой книге в комментарии и в нашей группе в социальной сети "ВКонтакте".

Автор самого яркого и интересного текста Ольга Кривошеева получила подарочный сертификат на три тысячи рублей. Она рассказала о своем любимом произведении — "Живые и мертвые" Константина Симонова.

Еще три победителя получили сертификаты на 1 тысячу рублей: Мария Асташова, Алексей Борзин, Михаил Хайдуров.

Книголюбы уже получили в редакции Amic.ru подарочные сертификаты от сети "Читай-город". Тем, кто не выиграл, предлагаем не отчаиваться. Впереди вас ждет еще много совместных с "Читай-городом" конкурсов.

Акция "Библионочь" пройдет в Алтайском крае 21 апреля. Ее поддержали более 220 библиотек из 52 муниципальных образований. В Барнауле все самое интересное пройдет в краевой библиотеке имени Шишкова с 18.00 до 22.00.