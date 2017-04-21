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Ребенок 2007 года рождения провалился под лед и утонул во время рыбалки в алтайском селе Островное.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, трагедия произошла днем 19 апреля, когда двое ребят ловили рыбу в местном пруду.

В этот момент один из мальчиков провалился под лед. Его товарищ сумел сам вытащить друга из воды. Однако спасти ребенка не удалось — прибывший на место фельдшер констатировал смерть мальчика.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято правовое решение.