Пятница, 21 Апрель, 12:27

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,42
€ 60,61
Brent
$ 51,5
9°
Обь
525см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

IKEA представила интернет-магазины в Москве и Санкт-Петербурге

, ИА "Амител"
20 апреля интернет-магазин начал работать в Москве, а 24 апреля он заработает в Санкт-Петербурге

Фото: pixabay.com

Интернет-магазин шведской компании IKEA для жителей Москвы и Московской области заработал в четверг, 20 апреля, сообщает "Интерфакс".

А уже 24 апреля эта услуга станет доступной для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данная услуга также доступна в ряде городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В этом году  IKEA планирует запустить интернет-продажи в регионах присутствия, а также в городах и областях с высоким уровнем проникновения интернета и потенциально большим интересом к покупкам онлайн.

Благодаря нововведению товары этой компании станут доступны еще 25 миллионам людей, живущих вдали от магазинов компании.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12:25
IKEA представила интернет-магазины в Москве и Санкт-Петербурге 0
12:13
Пропавшего 21-летнего жителя Алтайского края ищут волонтеры 0
12:03
Иномарка встала на передние колеса в результате ДТП в Барнауле. Фото 0
12:00
Такси с безналичным расчетом заработало в Барнауле. На правах рекламы
Минимальная цена проезда с сервисом Easycabs составляет 49 рублей
11:51
Новый корпус барнаульского СИЗО за 133 миллиона показали журналистам 4
11:40
Солнце, дождь, ветер. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
11:34
Четыре автора из Европы и два из Израиля претендуют на Букеровскую премию 0
11:23
Бензин в регионах России подорожал до 50 рублей — СМИ 24
11:13
Большинство призов премии "Золотая маска" получили московские театры 0
11:01
Ребенок провалился под лед и утонул во время рыбалки в Алтайском крае 1
10:50
Вода ушла с приусадебных участков в алтайском райцентре Красногорское 0
10:33
Барнаульское "Динамо" обыграло "Сахалин" в первом матче 2017 года 0
10:26
Барнаул вдоль и поперек: контрасты улицы Пушкина. Фоторепортаж 0
10:14
Главе Ростуризма понравилась идея налогового вычета для туристов 2
10:06
СМИ: ФРГ получает информацию об Украине, пользуясь недугом жены Турчинова 2
10:00
Первый тур "Футбольной битвы" прошел 15 апреля в СК "Темп" 0
09:51
Команда "АлтайБаскет" проиграла финальную серию за золото Суперлиги-3 3
09:36
СКР заинтересовался видео, где мать дает младенцу секс-игрушку вместо соски 5
09:30
Как перенести бизнес в облако, расскажут на бесплатном семинаре 25 апреля 2
09:27
Законопроект о перезахоронении Ленина разработали в Госдуме 44
09:16
До потопа 15 сантиметров: уровень Оби в Барнауле продолжает подниматься 0
09:12
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией 10
08:51
ИГ взяло на себя ответственность за перестрелку на Елисейских полях 6
08:35
СКР завел дело из-за необеспечения ветерана ВОВ достойным жильем на Алтае 9
08:17
Почти 30 пожарных тушили трехквартирный жилой дом в Барнауле 3
08:00
Кафе быстрого питания GOOD STREET FOOD запустило новую акцию 4
07:46
Самый богатый депутат АКЗС заработал в пять раз больше Путина 29
07:24
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 22 и 23 апреля? 1
07:03
Может ли полиция прогнать уличного музыканта и запретить ему выступать? 10
06:32
Тимур Каргинов и Константин Обухов: "Стендап — это личный опыт" 0
06:01
Не всем по зубам: сколько стоят услуги стоматолога в Барнауле? 6
05:12
Когда в России уравняют МРОТ и прожиточный минимум? 4
04:08
Солнце и тепло под +20 градусов обещают в Алтайском крае 21 апреля 0
03:18
Двухуровневую квартиру с камином продают в Барнауле за 9 млн рублей. Фото 8
02:05
Астрофизики открыли экзопланету, пригодную для жизни 0
01:03
Уиллу Смиту предложили стать Джинном в фильме "Аладдин" 1
00:07
Отговорок больше нет: назван способ, как заставить себя заниматься спортом 10
23:09
Адвокат режиссера Учителя пожаловался в Госдуму на депутата Поклонскую 3
22:07
Житель Тюмени угнал автомобиль, чтобы съездить на похороны кота в Тобольск 0
21:06
Власти Свердловской области разрешили туристам ездить на перевал Дятлова 21
20:05
Песков опроверг информацию о преследованиях геев в Чечне 1
19:48
17-летний гонщик на "Формуле-4" лишился обеих ног 0
19:27
Песков ответил на вопрос о возможной интеграции в Россию ДНР и ЛНР 0
19:08
Коротко о главном: доходы депутатов, "Сказка" в "Родине" и список Forbes
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 апреля
18:46
Мотоцикл перевернулся в центре Барнаула, пострадали два человека 0
18:28
Борьба и битва поваров: что интересного будет на форуме АТР 2017 года? 1
18:07
Сити-менеджер Барнаула пообещал лично контролировать городские проекты 11
17:49
Директор ФСБ: установлена личность заказчика теракта в метро Петербурга 2
17:33
Сколько заработали первые лица Алтайского Заксобрания в 2016 году? 13
17:24
Президент Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.