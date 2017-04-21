Фото: pixabay.com

Интернет-магазин шведской компании IKEA для жителей Москвы и Московской области заработал в четверг, 20 апреля, сообщает "Интерфакс".

А уже 24 апреля эта услуга станет доступной для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данная услуга также доступна в ряде городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В этом году IKEA планирует запустить интернет-продажи в регионах присутствия, а также в городах и областях с высоким уровнем проникновения интернета и потенциально большим интересом к покупкам онлайн.

Благодаря нововведению товары этой компании станут доступны еще 25 миллионам людей, живущих вдали от магазинов компании.