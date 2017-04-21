Фото: club-picanto.ru
Бензин в некоторых регионах России подорожал до 50 рублей за литр, сообщают "Известия", ссылаясь на данные компании "Алгоритм Топливный Интегратор".
Издание отмечает, что стоимость топлива растет почти во всех субъектах Федерации. При этом наиболее дорогой бензин продается на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе.
"Абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия (почти 50 руб. за литр) и Чукотка (51,5 руб.)", — пишут "Известия".
Рост цен объясняется сезонными факторами и высокими акцизами на топливо. В то же время, как утверждает Федеральная антимонопольная служба, дефицита ГСМ в России не будет.
Также отмечается, что средняя стоимость бензина АИ-92 в середине апреля по сравнению с началом месяца выросла на шесть копеек — до 36,25 рубля за литр. Если же говорить о среднем росте цен на АИ-92 с начала года, то он составил 2,2%, или в абсолютном выражении 79 копеек за литр.
Комментарии
Ждем следующую новость: еда подорожала до 500 рублей, услуги выросли до 1000 рублей. Если поймете, о чем я, то молодцы, если нет, печаль
Да хрен с ним, этим подорожанием. Сейчас из-за санкций дорожает все. Главное, чтобы не было войны и проголосовали за новый срок Путина.
Бензин в РФ делают явно не из нефти , цена на нефть может падать, подниматься, цены на бензин стабильно растут
21.04.2017 11:31 - гость - Главное, чтобы не было войны и проголосовали за новый срок Путина.
Война уже есть и не уверен что от нашего голосования она зависит. Если только проголосуем за Навального, а он сдастся на милость победителям. Не уверен, что бензин после этого подешевеет
Не мучились бы выборами, дали бы фофке царя пожизненно.
а говорили что цены вырастут в Украине
Очень маленькое подорожание в апреле, цена на нефть та долларов на 5 скаканула, а на бензин такие мелочи.
Саша, за апрель уже копеек на 40 поднялась цена бензина.
21.04.2017 11:39 Александр Очень маленькое подорожание в апреле, цена на нефть та долларов на 5 скаканула, а на бензин такие мелочи.
путина за это благодарите, ночами не спит, заботится о народе
21.04.2017 11:37 гость
Война уже есть..
Под кроватью пиндоса уже поискал?))
Нефть - 100 ... Дамбасс, Крымняш => нефть - 50, запретили дешёвые западные кредиты, запрет на технологии и ввоз нефтедобывающего оборудования => Подлые пиндосы объявиле нам вайну, низабудимнипрастим...ррррряяяя))
а мне пофиг, я его не пью
21.04.2017 11:43 - гость - это у тебя йумор такой спицифический или злость вперемежку с желчью?
Дед, вот напиши честно. То что бенз дорожает, это хорошо или плохо на твой взгляд? По теме. Без своей короночки ''убейся ап стену". Без обсуждения личностей комментаторов. Честное свое мнение. Смогешь?
21.04.2017 12:05 дед
Чё ты затроил? Тебя е какой у меня йумор? По сказанному в :43 вопросы е?
А дело то, всего лишь в аппетитах верхушки
Чего возбудились? На Чукотке и в Якутии он всегда на 10-12 руб. дороже был чем на континенте. Или новости читаете только по заголовкам, для получения удовлетворения?
Здравствуйте. Я польский еврей Йозеф Гагарин и сегодня я буду унижать поцреотов. Вносите первого.
бензин дорожал всегда, и при коммунистах и при эльцине и при путине! я так для себя уже вывод сделал, что этот процесс ни от чего не зависит в нашей стране! вот у меня урал был моцик, я так же считал копейки на рыбалку съездить и щаз байда аналогичная! завязывать эту цену конкретно на путина есть смысл только товарисчам на его место метящим, потому как и при них будет тот же процесс может еще даже и хуже! конешно плохо что бенз такой дорогой! однако учитывая реалии нашей страны, по уплате налогов, в этот бенз их и впихнули! вот такой примерно коленкор!
21.04.2017 12:12 - гость - Или новости читаете только по заголовкам
Новость не читай - сразу отвечай. Традиции амика)
21.04.2017 12:10 - гость - это не сказанное у тебя, выплюнутое это у тебя!
21.04.2017 12:18 дед
Старый ты шизофреник, я в чём то был не прав в :43?
йося! у тебя отродясь прав не было! какие права для тебя? сам убьешься и людей можешь покалечить!
Старый невменяем. Вносите следующего.
Йозя,палестинцы нож под ребро давно не запускали?