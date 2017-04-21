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Бензин в некоторых регионах России подорожал до 50 рублей за литр, сообщают "Известия", ссылаясь на данные компании "Алгоритм Топливный Интегратор".

Издание отмечает, что стоимость топлива растет почти во всех субъектах Федерации. При этом наиболее дорогой бензин продается на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе.

"Абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия (почти 50 руб. за литр) и Чукотка (51,5 руб.)", — пишут "Известия".

Рост цен объясняется сезонными факторами и высокими акцизами на топливо. В то же время, как утверждает Федеральная антимонопольная служба, дефицита ГСМ в России не будет.

Также отмечается, что средняя стоимость бензина АИ-92 в середине апреля по сравнению с началом месяца выросла на шесть копеек — до 36,25 рубля за литр. Если же говорить о среднем росте цен на АИ-92 с начала года, то он составил 2,2%, или в абсолютном выражении 79 копеек за литр.