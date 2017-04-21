Фото: club-picanto.ru
Бензин в некоторых регионах России подорожал до 50 рублей за литр, сообщают "Известия", ссылаясь на данные компании "Алгоритм Топливный Интегратор".
Издание отмечает, что стоимость топлива растет почти во всех субъектах Федерации. При этом наиболее дорогой бензин продается на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе.
"Абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия (почти 50 руб. за литр) и Чукотка (51,5 руб.)", — пишут "Известия".
Рост цен объясняется сезонными факторами и высокими акцизами на топливо. В то же время, как утверждает Федеральная антимонопольная служба, дефицита ГСМ в России не будет.
Также отмечается, что средняя стоимость бензина АИ-92 в середине апреля по сравнению с началом месяца выросла на шесть копеек — до 36,25 рубля за литр. Если же говорить о среднем росте цен на АИ-92 с начала года, то он составил 2,2%, или в абсолютном выражении 79 копеек за литр.
Комментарии
Ждем следующую новость: еда подорожала до 500 рублей, услуги выросли до 1000 рублей. Если поймете, о чем я, то молодцы, если нет, печаль
Да хрен с ним, этим подорожанием. Сейчас из-за санкций дорожает все. Главное, чтобы не было войны и проголосовали за новый срок Путина.
Бензин в РФ делают явно не из нефти , цена на нефть может падать, подниматься, цены на бензин стабильно растут
21.04.2017 11:31 - гость - Главное, чтобы не было войны и проголосовали за новый срок Путина.
Война уже есть и не уверен что от нашего голосования она зависит. Если только проголосуем за Навального, а он сдастся на милость победителям. Не уверен, что бензин после этого подешевеет
Не мучились бы выборами, дали бы фофке царя пожизненно.
а говорили что цены вырастут в Украине
Очень маленькое подорожание в апреле, цена на нефть та долларов на 5 скаканула, а на бензин такие мелочи.
Саша, за апрель уже копеек на 40 поднялась цена бензина.
21.04.2017 11:39 Александр Очень маленькое подорожание в апреле, цена на нефть та долларов на 5 скаканула, а на бензин такие мелочи.
путина за это благодарите, ночами не спит, заботится о народе
21.04.2017 11:37 гость
Война уже есть..
Под кроватью пиндоса уже поискал?))
Нефть - 100 ... Дамбасс, Крымняш => нефть - 50, запретили дешёвые западные кредиты, запрет на технологии и ввоз нефтедобывающего оборудования => Подлые пиндосы объявиле нам вайну, низабудимнипрастим...ррррряяяя))
а мне пофиг, я его не пью