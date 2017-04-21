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Жители России в течение пяти последних лет стали в три раза чаще жаловаться на услуги платной медицины, пишут "Известия".

Причем жалобы россиян связаны не с низким качеством обслуживания, а с расширением рынка. Между тем Росздравнадзор констатировал в прошлом году 30-процентное увеличение количества нарушений порядка оказания медпомощи по сравнению с позапрошлым годом.

Как сообщается, количество жалоб пациентов, воспользовавшихся услугами платных клиник, растет пропорционально рынку платной медицины.