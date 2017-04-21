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Жители России в течение пяти последних лет стали в три раза чаще жаловаться на услуги платной медицины, пишут "Известия".
Причем жалобы россиян связаны не с низким качеством обслуживания, а с расширением рынка. Между тем Росздравнадзор констатировал в прошлом году 30-процентное увеличение количества нарушений порядка оказания медпомощи по сравнению с позапрошлым годом.
Как сообщается, количество жалоб пациентов, воспользовавшихся услугами платных клиник, растет пропорционально рынку платной медицины.
Комментарии
Услуги для платной и бесплатной медицины должны находиться в разных зданиях - это 1е.
Чёто с отключением комментов в старой версии, здесь совсем тоскливо стало.
Так завоевания социализма кончились. Привыкайте к суровому миру капитализма.
Россия для дорогих россиян. у кого нет денег, идут в жопу