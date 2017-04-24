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Комментарии
Управление личными финансами: куда вложить деньги
Узнайте, что делать со сбережениями. Главное — не прятать их "под подушкой". Пусть деньги начнут работать на вас!
ага, положи свои деньги на депозит под 6% годовых - дай нажиться как минимум на 14% растовщикам рф
им ведь дешевле привлечь деньги населения, чем привлекать деньги центробанка под 9,75%