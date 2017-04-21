Фото: barnaul.org
Установка дорожных ограждений возле пешеходных переходов началась в Барнауле. Общая протяженность ограждений составит 1 620 метров, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Дорожные ограждения появятся в следующих местах: улица Солнечная Поляна — улица Антона Петрова, улица Антона Петрова — улица 42 Краснознаменной Бригады, улица Попова — улица Антона Петрова, улица Георгиева — улица Сухэ-Батора.
Такая мера позволит сократить число ДТП, а также снизить их тяжесть.
Комментарии
Такая мера позволит сократить число ДТП, а также снизить их тяжесть!........простите как???так они теперь все ограждения посносят ваще поразбиватся напрочь
какие пешеходные ограждения??? с той стороны Калинина, что на фотках, отродясь только пьяные ходили. бабло впулили в пустоту
дорожных ограждений !!!!!возле пешеходных переходов..не руский чтоль че непонятного
Действительно, накой ... на Калинина в этом месте ограждения вчера сделали, там никогда нормальные люди не ходили...
Перекрёсток Георгиева - Сухэ-Батора: две алейки - так умудрились узенькую перегородить.
Вчера оценил эти ограждения. Пробка от Северо-Западной была. В час пик ваять ограждения это по-русски.. Потерял около 20 минут личного времени. Спасибо Вам, уважаемые.И между прочим все это на наши с Вами налоги делается. Доколе это будет продолжатся?
Вообще-то нормальные люди правильно переходят дорогу в положенном для этого месте и без ограждений.Ограждения устанавливают как раз для ненормальных )
Заныли граждане... )
Позавчера при мне тётка сиганула через центральный самый большой проём в секции ограждения.Очень спешила успеть на трамвай,деловая.
20 минут личного времени...боже мой какая потеря, торопились в пивнуху после работы?