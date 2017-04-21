Фото: corpomir.ru

Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля Renault Megane на женщину.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария случилась около 13:40 8 апреля на проспекте Красноармейском, близ дома №58.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода – женщину 1957 года рождения, автомобилем Renault Megane, государственный регистрационный знак А148СХ/42. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения", — уточняют в Госавтоинспекции.

Горожан, имеющих информацию о ДТП, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-552, 393-536.