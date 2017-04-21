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Дорожники продолжают ремонт городских магистралей в Барнауле в ночное время, чтобы доставить как можно меньше неудобств горожанам, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Минувшей ночью шла работа на дорогах в центре города — улице Чкалова и проспекте Красноармейском. В ночь на 21 апреля работники ДСУ-4 срезали фрезой верхний слой асфальта на участке Красноармейского площадью 3800 кв. м в границах проспекта Строителей и улицы Молодежной.

Работы выполняют по полосам, чтобы не перекрывать полностью дороги. Также сейчас идут работы по укладке асфальта на подготовленных участках улиц Георгия Исакова, 10-й Западной, проспекте Ленина. Дорожная техника также работает на улицах Профинтерна, Малахова, Центральной (поселок Южный), на Павловском тракте.