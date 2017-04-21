Неустойчивая погода ожидается в Алтайском крае в начале рабочей недели. Дожди пройдут в регионе 24 апреля и в ночь на 25 апреля. Но уже днем во вторник характер погоды начнет меняться, осадки прекратятся и начнется повышение дневной температуры.

"В среду дневная температура достигнет своего пика и приблизится к летним значениям. Такой характер погоды сохранится в регионе по четверг включительно", - сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

На всей территории региона столбики термометров поднимутся до отметок +22…+28 градусов.