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Жителя Барнаула ждет суд по обвинению в избиении до смерти своего товарища во время пьяной ссоры.

Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе прокуратуры Индустриального района Барнаула, преступление было совершено 6 февраля этого года, когда двое мужчин распивали алкоголь.

В это время между ними произошел конфликт, переросший в драку. В итоге обвиняемый нанес оппоненту ладонями обеих рук один удар в область грудной клетки, а затем провел атаку кулаком в голову.

После того, как товарищ злоумышленника упал, мужчина продолжил избивать его. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

Обвиняемому инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В данный момент уголовное дело направлено в суд.