Фото: hcvityaz.ru
Адвокат известного журналиста Владимира Соловьева написал заявление в полицию, в котором указал, что у его подзащитного с банковского счета исчезло почти 600 тысяч рублей, пишет "Лайф".
Как рассказал защитник, деньги были сняты в одном из банкоматов на улице Долгоруковской. Между тем сам Соловьев утверждает, что свои банковские карточки никому не давал.
Поэтому как злоумышленникам удалось получить деньги — неизвестно. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
как пришло,так и ушло.
вся зарплата за март наверное
Эти копейки он зарабатывает за одну передачу, в которой он оболванивает народ