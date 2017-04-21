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Прокуратура Алтайского края добилась погашения задолженности 472 работникам птицефабрики "Молодежная", которым несколько месяцев не выплачивали зарплату. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры по региону.
Как сообщается, зарплата не выплачивалась с декабря 2016 года по февраль 2017 года. Таким образом, долг по зарплате составил больше пяти миллионов рублей. В отношении руководителя предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Благодаря принятым прокуратурой мерам задолженность по заработной плате перед работниками птицефабрики погашена в полном объеме.
Комментарии
Чаще и больше штрафовать и на 15 суток мести улицы! Торгуют дуром, а денег нет, парадокс, однако!. На дорогие машины только хватает директорам.