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Нужна ли ветеранам Великой Отечественной войны поддержка жителей?

Обязательно! Слишком много испытаний выпало их на долю. Ветеранам очень важны наша поддержка и внимание, понимание, что мы помним что они сделали и благодарны им за это

Никогда не задумывался об этом. Но теперь обязательно приму участие в Марафоне "Спасибо за Победу!"

Внимание, конечно, важно. Но зачем им делать какие-то подарки? Хватит и открытки

Не стоит заморачиваться. Ветераны и так слишком много льгот получают от государства. На их долю хватит

Думаю, что 100 рублей для каждого из нас небольшая сумма, а "с миру по нитке", как говорится — существенная помощь для ветеранов

Что-то делать, конечно, надо. Но это должно делать государство, а не простые люди. Я найду на что потратить 100 рублей и без этой акции