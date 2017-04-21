Арест 28-летнего выходца из России в рамках расследования нападения на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия" подтвердили в Генпрокуратуре Германии, передает РИА Новости.
Напомним, что сам инцидент произошел 11 апреля, когда немецкий клуб должен был играть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Незадолго до матча у автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва, в результате чего пострадал футболист Марк Бартра.
СМИ Германии сообщили, что по подозрению в организации взрывов был задержан некий выходец из России Сергей В. Затем в Генпрокуратуре ФРГ уточнили, что задержанному 28 лет и у него имеется двойное гражданство (России и Германии).
Согласно версии следствия, подозреваемый взял кредит на покупку 15 тысяч акций "Боруссии". Отмечается, что в случае колебаний курса бумаг из-за увечий или смерти игроков команды он получил бы большую прибыль.
Указывается и то, что подозреваемый забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где произошли взрывы. СМИ пишут, что взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, были установлены вдоль забора, а взрывная волна направлена на автобус с футболистами.
Комментарии
хамаз , хезболла , шакал из ООП и иран с кареюшкой с рассией! победа над проклятым западом будет за нами!