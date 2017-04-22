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Президент Молдавии Игорь Додон ввел режим чрезвычайного положения из-за сильнейших снегопадов, которые идут в стране уже второй день, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
В ликвидации последствий стихии участвует армия страны. Сейчас проводится оценка последствий удара стихии для национальной экономики. Власти просят жителей Молдавии не покидать дома, пока дороги не будут расчищены.
Мощный снежный циклон обрушился на страну 20 апреля. Из-за снежной бури было парализовано движение транспорта и инфраструктура страны. Так, в Кишиневе упали тысячи деревьев, были оборваны троллейбусные провода и линии электропередачи, некоторые районы города остались без электричества и связи.
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