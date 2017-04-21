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Барнаульские полицейские торжественно перешли на летнюю одежду. Фото

, ИА "Амител"
Строевой смотр сотрудников МВД прошел на площади Советов

Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Строевой смотр провели полицейские города Барнаула на площади Советов в пятницу, 21 апреля. В нем приняли участие сотрудники служб и подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю и УМВД России по городу Барнаулу.

Мероприятие прошло под руководством заместителя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майора полиции Александра Лааса. В нем приняли участие руководители ведущих служб и подразделений ГУ МВД по региону, а также патрульно-постовой службы и других. Всего на площади Советов собралось около 150 человек.

Основной целью проведения таких торжественных мероприятий является смотр личного состава, заступающего на службу, а также проверка готовности сотрудников к исполнению служебных задач и их обмундирования.

Такие смотры проводятся в соответствии с приказом министра внутренних дел России два раза в год при переходе сотрудников на летнюю, как сегодня, или зимнюю форму одежды. Кроме того, наиболее отличившимся сотрудникам были вручены награды и благодарности.


 


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