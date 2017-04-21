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35-летнему жителю Барнаула назначили полтора года ограничения свободы за убийство своей 64-летней матери, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
В ведомстве поясняют, что инцидент произошел в мае прошлого года. В Барнаул в гости к сыну из села приехала мать. Между сыном и женщиной произошла ссора, во время которой мужчина толкнул свою мать. Потеряв равновесие, потерпевшая упала и ударилась головой о металлический предмет. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.
Мужчина закопал тело матери, а после этого сообщил в правоохранительные органы об исчезновении матери.
В результате жителю Барнаула назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы с возложением ограничений на выезд из краевой столицы, смену места жительства и покидание места жительства в ночное время суток.
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