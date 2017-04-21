Фото: barnaul.org
Вода подтопила 29 земельных участков в барнаульском микрорайоне Затон — уровень Оби в районе краевой столицы составляет 525 сантиметров над нулем водомерного столба.
"Сейчас в микрорайоне подтоплено 29 земельных участков, подтопления жилых домов не зафиксировано. Проезд на остров Шубинский остается перекрытым, движение всех видов автотранспорта осуществляется по понтонному мосту", — сообщает городская администрация.
Накануне на улицах Пароходная и Лоцманская в двух точках была отсыпана дамба.
Напомним, что критическая отметка, при которой Обь начинает подтапливать жилой сектор в Затоне, составляет 540 сантиметров над нулем водомерного столба.
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Если река продолжит прибывать теми же темпами, что и сейчас, то подтопления могут начаться в ближайшие пару дней.
Комментарии
Нужно чистить русла рек и углублять дно. Все давно затянуто илом и никто этим не занимается.