Всемирный день английского языка отмечают 24 апреля. Сегодня он по праву считается самым распространенным языком. И действительно, на английском языке говорят практически во всех странах мира, его сделали обязательным для изучения в нашей стране. Пройдите тест и узнайте, помните ли вы школьную программу.
Тест приготовлен при поддержке школы иностранных языков Бейкер Стрит
Комментарии
Я так учил английский в школе, что помню только нихт ферштейн.
Позорище! В вопросах 7 и 9 нет правильного ответа!
В прошлом году ни один! абитуриент! при поступлении в МЭИ не смог нарисовать и объяснить как действует диодный мост. агсл
Вопрос 10 вообще не относится к знанию языка, да и ответ на него спорный- Чарльз, говорят, в пользу сына от престола откажется, и бабушка уже внуку часть полномочий передала, что как бэ намекае
9 правильных ответов из 10.
Алё, принц Чарльз уже давно отказался от престола в пользу Уильяма!! Колхоз, блин!
Все наугад, интуиция, понимаешь ли...
"Поздравляем, jgfckuy6r ! Вы ответили верно на все вопросы. Сама английская королева позавидует вашим знаниям!"\