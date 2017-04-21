Почти месяц в Барнауле идет городской благотворительный марафон "Спасибо за победу!", объявленный Медиагруппой FM-Продакшн в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.
Присоединиться к акции могут все неравнодушные жители Алтайского края.
Портал Amic.ru регулярно рассказывает о жителях Алтайского края — участниках Великой Отечественной войны. К сожалению, годы идут, и с каждым днем героев становится все меньше. Они прожили трудную жизнь. Сегодня государство пытается компенсировать их тяготы льготами и пенсиями. Но есть одинокие, обделенные вниманием и простой помощью ветераны, которым особенно важны наша помощь и внимание, которым важно, когда поздравления с Днем Победы произносят не только чиновники, но и когда "спасибо" говорит поколение, за будущее которого и шли кровопролитные сражения в Великую Отечественную войну.
Но сегодня все чаще звучат заявления, что заботиться о ветеранах должно государство. Портал Amic.ru проводит опрос среди читателей: "А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной?". Опрос размещен слева на синем поле.
Комментарии
Если есть такие ветераны - отдайте деньги которые идут на ежегодные празднования этим обездоленным! Людей которые эти мероприятия организуют - направьте к ветеранам, ведь затраты колоссальные в день скорби и памяти...
Мы-то готовы, но деньгами благодарить их должно и обязано государство! А если денег не хватает, то армии чиновников урезать з/п на 5%, то хватит всем старикам, ведь их 22 апр. 2015 г. - В России проживает около 2,6 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов их семей,, а чиновников Численность конкретно госслужащих или чиновников в России в 2013 году составила 1 млн 455 тыс. человек, 115,7 тысячи рублей в месяц — таковая средняя зарплата российских чиновников по итогам 2016 года. 10% это с одного 11570 руб. Старикам завались!
С сечиных можно вообще в день тысяч 500 брать и спасать ежедневно по тяжелобольному ребёну, а не клянчить копейки по тв у нищего народа. А уж сколько таких сечиныхролдугиныхплатоновтренеровдруганов.