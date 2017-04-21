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Количество погибших при теракте в питерском метро возросло до 16 человек

, ИА "Амител"
В пятницу в больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Число погибших в результате теракта, случившегося днем 3 апреля в петербургском метро, увеличилось до 16 человек.

Утром в пятницу, 21 апреля, в больнице скончалась женщина 1960 года рождения, которая до этого находилась в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал портал Amic.ru, взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" питерской подземки произошел 3 апреля. Позднее в метро обезвредили еще одну бомбу.

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Согласно версии органов следствия, исполнителем теракта был смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Вероятным организатором взрыва называется еще один уроженец Киргизии Аброр Азимов. Накануне глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, однако его имя не называется.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.04.2017 17:01
- гость -

И где комменты возмущённых поборников за права человека на жизнь--гейропейсов? Языки в зад засунули и ждёте отмашки Овалыша,паскуды?

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21.04.2017 17:41
- гость -

«Господи Иисуси, прими ты душу раба своего (имя покойного), отпусти ему все грехи его малые и большие, и прими в рай. Как намучался он в жизни своей, как устал страдать и печалиться на землеэтой, так пусть же теперь он покоится смиром и спит вечным сном. Убереги его от огня адского, не допусти чтобы к демонам он попал и к дьяволу нарастерзанье. Во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь.»

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